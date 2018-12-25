Детский бифилайф от «Молкома» вошел в список «100 лучших товаров России»

Продукция ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (ГК «Дамате») стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России 2018». Детский бифилайф, натуральный и с наполнителями «Яблоко-банан», «Черника» и «Груша», вошел в число «100 лучших товаров России 2018». Это питание, рекомендованное детям с 8 месяцев.

Как сообщает пресс-служба группы компаний, производство бифилайфа началось около года назад, в январе 2018-го, когда на заводе запустили новую производственную линию детского питания.

Дипломы конкурса также получили двуслойные творога 6% «Ананас-красный апельсин», «Черная смородина» без сахара, творог натуральный 5% жирности и творога с наполнителями «Груша», «Яблоко», «Абрикос», «Клубника», предназначенные для детского питания с 6 месяцев.



Дипломы программы «100 лучших товаров России» были вручены генеральному директору ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Валерию Колеснику на областной конференции, посвященной Всемирному дню качества, которая состоялась в Губернаторском доме 20 декабря.

В конференции принял участие заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов. Он поблагодарил предприятия за высокие достижения, выпуск качественных товаров, профессионализм сотрудников.

«Производство молочного детского питания — это всегда большая ответственность. Высочайшие требования к производству и качеству продукта на нашем предприятии позволяют нам выпускать молочную продукцию для самых маленьких наших потребителей, — отметил генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Валерий Колесник, — И мы рады, что именно продукт из детской линейки вошел в число победителей конкурса».