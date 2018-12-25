Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев

В Пензе наконец появился свой музей спортивной славы. Как превратить его в источник вдохновения и мотивации для людей любого возраста? «С помощью комиксов про героев», — в этом твердо убеждена зампредседателя комиссии Общественной палаты России, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Профессор Высшей школы экономики прибыла в Пензу для того, чтобы принять участие в торжественном открытии музея спорта региона и представить губернатору Ивану Белозерцеву федеральный новаторский проект, не имеющий аналогов в мире. Об уникальной вселенной героев, подвигами которых хочется вдохновляться, секретах создания по-настоящему увлекательного музея физической культуры и собственных спортивных хобби Елена Истягина-Елисеева рассказала в эксклюзивном интервью корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой и «ТВ-Экспресс» Елене Куксовой.

Анна Балашова: Елена Александровна, сегодня перед открытием Музея спорта региона вы пообщались с губернатором Пензенской области. Удалось ли достичь понимания в вопросах дальнейшего развития музея?

— С Иваном Александровичем состоялось очень приятное деловое общение. Мы говорили о том, что Пензенская область вступила в героические ряды тех регионов, которые решили открыть у себя музей своей спортивной славы. Это процесс интересный, нужный, но он имеет на своем пути некоторые препятствия. Мы говорили том, как сделать его максимально комфортным, эффективным, чтобы он был местом пропаганды и агитации, а не антипропаганды и скуки.

Анна Балашова: Во многих ли регионах России сегодня есть свой музей спорта и какие препятствия встречаются на пути его создания? Как с ними справляется Пензенская область?

— Несколько лет назад Государственный музей спорта открылся в том виде, в котором он есть сейчас, в Москве на ул. Казакова. И региональные министры, когда приезжают в Минспорта РФ, конечно, посещают музей, осматривают и хотят привезти эту традицию к себе в регион. Всколыхнулся интерес к спортивно-историческому наследию, многие регионы начали собирать спортивные артефакты. Ведь музей — это, прежде всего, коллекция.

И этот процесс начался почти во всех регионах. Но надо сказать, что мало кто последовательно его завершает. Да, делают выставки, много сотрудничают с Государственным музеем спорта. Мы очень много перемещаемся с выездными экспозициями — на стадионах, в торговых центрах, на крупных мероприятиях. Но лишь в десятке субъектов есть свои собственные музеи спорта. Это упирается, в первую очередь, в отсутствие коллекции. И вторая проблема — нет помещения, куда можно всю эту красоту деть.

Министр спорта Пензенской области эту задачу решил, и сегодня мы открываем первые залы музея спорта. Насколько я знаю, уже есть первые записавшиеся экскурсанты.

Анна Балашова: На встрече с Иваном Александровичем вы представили новаторский проект «Страна героев», который предложили развивать и в Пензе. В чем его уникальность и как он поможет привлечь больше внимания к музею спорта?

— Сейчас все сходят с ума по супергероям, люди разных возрастов любят посмотреть фильмы про Человека-паука, Бэтмена и так далее. Американцы создали собственную мифологию, основанную на сказке. Но в нашей традиции — опираться на внутреннюю силу и не на мифическое свойство, а на реальное. Наши герои — это спортсмены, и мы обратились к следующему сюжету. Посмотрели в нашей истории, какие спортсмены отличились не только во время соревнований, но еще в обычной жизни или в экстренной ситуации. И начали формировать собственную вселенную героев в виде иллюстрированной истории спортсменов. Причем это необязательно должен быть олимпийский чемпион, это вполне может быть просто физкультурник, который сделал что-то, что казалось невозможным для обычного смертного человека. Тем не менее, он сделал это без всяких мифических суперспособностей, и это наши люди.

Такого рода проект мы сегодня представляли, в том числе, Ивану Александровичу. Мы надеемся, что Пенза подключится к этому проекту и в следующем году будет искать своих героев, рисовать комиксы и заниматься стрит-артом на разных объектах города.

Елена Куксова: Каким будет масштаб вселенной героев в итоге?

— Пока у нас 10 героев. Многих из них знает, как минимум, старшее поколение. Например, Виктора Чукарина. За годы войны он побывал в десятке концлагерей, попал туда в 16−17 лет. Вышел оттуда с весом в 40 с небольшим килограммов. Когда пришел к матери, она смогла его узнать только по шрамам. Он начал тренироваться, и в 1952 году, через шесть лет, стал олимпийским чемпионом, одним из величайших гимнастов своего поколения. Человек имел настолько мощную волю, стремление побеждать, доказать миру, что его не сломали, что совершил невозможное.

Таких людей у нас достаточно много, и это не только герои войны. Я думаю, что вселенная наших героев почти бесконечна. В истории нашего народа есть огромное количество примеров, которые необходимо вспомнить и показать подрастающему поколению. Они есть в каждом из 85 субъектов, и в Пензенской области, конечно, тоже.

Анна Балашова: Если говорить о Пензенской области, то какие имена, какие достижения лично у вас ассоциируются с нашим регионом?

— Пензенская область очень удачно проектирует и реализует свою политику в массовом секторе. Пока другие регионы пытались показать себя в олимпийских медалях, осознав свои ресурсы, Пензенская область выстроила очень разумную политику и стала вторым субъектом среди всех 85 по показателю «массовая физическая культура и здоровый образ жизни». Это блестящий результат, особенно если учитывать, что есть такие финансовые монстры, как Москва, Краснодарский край, Казань, Санкт-Петербург и так далее.

Анна Балашова: Раз мы затронули финансовый аспект. Я знаю, что вы являетесь руководителем программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг» в Высшей школе экономики. На первый взгляд спорт и экономика кажутся не совсем совместимыми понятиями, это не так?

— Не согласна категорически, что в спорте нет денег и с экономикой он не совместим. Это индустрия, причем в мире — гораздо бОльшая и более емкая финансово, чем у нас. Объясню почему. В нашей стране пока бюджетируются государственные организации, а весь коммерческий сегмент, тот же фитнес, даже в правовом поле сейчас неочевиден. Есть большие пробелы в нашем законодательстве.

Анна Балашова: В чем заключаются эти пробелы? Почему фитнес, на ваш взгляд, нужно полностью выводить в правовое поле?

— В настоящий момент практически любой человек может решить: «Я хочу открыть фитнес-клуб и тренировать в нем людей». Откроет ООО или даже ИП, совершит определенные действия, и у него он будет. Это не совсем корректно по отношению к потребителям услуги. Для сравнения, такую ситуацию в медицине или образовании невозможно представить. Когда человек приходит к врачу, он понимает, что идет к специалисту, который соответствует профессиональным стандартам, а не к слесарю или повару.

Что касается фитнеса — картина, увы, иная. А ведь мы приходим туда, доверяем свое тело и здоровье. Повредить его на тренировке очень просто, о чем говорит печальная статистика. Мы не думаем о том, что тренер обязан иметь профессиональное образование. Ликвидации этих пробелов в законодательстве был посвящен наш год в Общественной палате РФ. Пакет рекомендаций мы передали в Госдуму, там коллеги нас поддержали, и буквально пару недель назад прошли нулевые чтения.

Елена Куксова: Елена Александровна, вся ваша деятельность связана с популяризацией спорта и здорового образа жизни. Насколько я знаю, и у вас и у самой есть спортивные хобби, причем довольно необычные?

— Мое «спортивное хобби» сейчас — шестимесячный сынок, и я как молодая мама не очень успеваю заниматься другими. Только недавно начала в тренажерный зал ходить. До конного спорта, которым я увлекаюсь, мне пока еще довольно далеко, так что буду набирать форму. И надеюсь, что через несколько месяцев уже вернусь в седло.

Кстати, я убеждена в том, что верховая езда — это лучший вид спорта для руководителей. Когда ты приходишь в манеж, садишься на лошадку, то понимаешь, что должен управлять существом, которое во много раз больше, тяжелее, сильнее тебя, но с которым ты должен как-то договориться. Заставить, запугать, подкупить, уговорить — что хочешь, но лошадь должна сделать то, что ты хочешь. К тому же, после конного спорта и лошадки не страшны никакие совещания с самыми высокими руководителями.

Елена Куксова: Вы занимаете множество должностей, работаете над многими проектами, написали десятки книг. Как все успеть?

— Я расскажу вам как будущим представителям «серебряного возраста». Вопросы — в приоритетах, в том, что вы хотите для себя оставить. Кто-то решает, что ему достаточно тарелки пельменей, чашки чая и телевизора. А кто-то хочет оставить после себя какой-то, назовем это так, бэкграунд. Тогда придется от чего-то отказаться: поменьше полежать на диване, походить по магазинам, гораздо более жестко относиться к своему расписанию. Это вопрос дисциплины. На самом деле у всех нас много времени. Его съедают незначительные мелочи. Сосредоточьтесь на значимом — и вперед к вершинам.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».