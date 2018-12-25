В Пензе открыли Музей спорта (видео)

«Мы гордимся нашими спортсменами, важно, чтобы память об их победах и достижениях сохранялась, чтобы она вдохновляла нашу молодежь на то, чтобы заниматься спортом сегодня. В Пензенской области созданы для этого все условия», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Помощь в подборе экспонатов для музея оказали знаменитые пензенские спортсмены, областной краеведческий музей, а также профильные федерации и спортшколы региона. Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева представила коллекцию, посвященную теме футбола и ВФСК ГТО — в Пензе эти экспонаты будут находиться один год, сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор поблагодарил всех организаторов нового музея за отличный результат, выразил уверенность в том, что коллекция будет пополняться, пользоваться популярностью у пензенцев и гостей региона.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».