Поместье «Новые берега» станет центром апробации средств реабилитации (видео)

25 декабря на Руси считается днем солнцеворота. По-другому его называют Спиридоновым поворотом, так как он совпадает с днем памяти святого, чудотворца, Спиридона Тримифунтского. 25 декабря некоммерческая организация «Квартал Луи», покровителем которой является Спиридон, решила пригласить в гости тех, кто, по мнению ее сотрудников, помогает делать невероятные вещи, похожие на чудеса.

«Квартал Луи», подводя итоги 2018 года, пригласил к себе в арт-холл тех, кто помогал некоммерческой организации претворять задуманное в жизнь. В их числе — и телеканал «Экспресс». По мнению Марии Львовой-Беловой, исполнительного директора «Квартала Луи», сила слова делает невероятные вещи: заставляет брать в семьи детей, людей с инвалидностью находить себя, а лично им помогает искать средства для реализации проектов.

В 2018 году в «Квартале Луи» открылась «Мастерская развития» (0+) для ребят с ограниченными возможностями, состоялся запуск проекта «Лидеры изменений» (0+), «Равный — равному» (0+), помогающий инвалидам из других городов реализовывать свои социальные инициативы, начала работать гончарная мастерская и прошел первый выпускной студентов «Квартала Луи», которые учились быть самостоятельными на протяжении четырех лет.

Один из таких ребят — Иван Пчельников. Сейчас он живет в одной из многоэтажек микрорайона Заря и работает спикером «Квартала Луи». Но о своей первой профессии не собирается забывать. На празднике в честь пишущей братии он угощал гостей безалкогольными коктейлями.

«Обучался у лучшего сомелье Поволжья, теперь на больших праздниках стараюсь показать мастерство», — сказал он.

«Квартал Луи» удивлял в этот день не только угощениями, но и амбициозными планами. Некоммерческая организация планирует к 2021 году построить под Богословской для ребят с инвалидностью арт-поместье «Новые берега». Там будут кафе, кинотеатр, магазин, мини-гостиница и, конечно, жилые дома. Кстати, совсем недавно, осенью 2018 года приступили к возведению первых двух строений.

«Недавно была у заместителя министра промышленности и торговли, на встрече было принято решение, что Пензенская область станет регионом, а именно строящееся арт-поместье, для апробации инновационных отечественных средств реабилитации. То есть можно будет круглый год и в режиме-онлайн посмотреть, что у нас есть», — рассказала Мария Львова-Белова.

На празднике не обошлось и без добрых дел. Журналистам предложили расписать глазурью фигурные пряники — вкусные игрушки для новогодней елки, которая отправится в мокшанский дом-интернат. Пряничные звездочки и шарики украсили поздравления с Новым годом и от телеканала «Экспресс», сообщает телеканал «Экспресс».