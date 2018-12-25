Храм в Заре получил имя Царственных страстотерпцев (видео)

На новом месте — с новым именем. В церкви, которая в 2018 году появилась в микрорайоне Заря, состоялась первая божественная литургия. По иронии судьбы, храм в какой-то степени повторил судьбу самих жителей микрорайона. На городскую окраину его перевезли из самого центра Пензы.

Раньше он располагался на Соборной площади и назывался Благовещенским, но уступил свое место более величественному Спасскому кафедральному собору. По новому месту прописки на улице Депутатской храм получил имя Царственных страстотерпцев.

Первая божественная литургия состоялась 25 декабря. В храм с раннего утра шли десятки людей, для которых это событие стало настоящим подарком к предстоящему Рождеству.

В микрорайоне Заря у храма началась вторая жизнь. Деревянную церковь построили в 2010 году при Спасском кафедральном соборе. Восемь лет она носила имя в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Он изначально задумывался как временный — на период строительства собора. В августе 2018 года церковь разобрали и перенесли в Зарю. Ее смонтировали практически без изменений: пришлось только построить новую крышу. В конце октября храм освятили в честь святых Царственных страстотерпцев. Отметим, что последний российский император Николай II и его семья были канонизированы в лике страстотерпцев в 2000-м.

«Этот год является столетним юбилеем царственных мучеников, и, собственно говоря, это новый микрорайон, здесь раньше не было храмов, традиций, поэтому решили назвать его в честь Царственных страстотерпцев», — сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Первая божественная литургия в храме прошла в день памяти святителя Спиридона, почитаемого у православных как чудотворец, сообщает телеканал «Экспресс».