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В Кузнецке чествовали активистов экологического совета (видео)

25 декабря в 20:18 104 просмотра

В администрации города Кузнецка Пензенской области подвели итоги деятельности экологического совета в 2018-м. Отличившиеся активисты получили заслуженные награды. Также собравшимся озвучили планы на 2019 год.

«Счастья, здоровья, любви и благополучия, любите город, чтобы у нас было чисто, уютно и комфортно. С наступающим Новым годом», — пожелал председатель экологического совета Кузнецка Владимир Шувалов.

Среди тех, кого поздравил председатель экологического совета, были горожане, которые в 2018 году облагораживали территории вокруг родников, убирали мусор с берегов реки Труев, расчищали заброшенные участки. Экологическим советом Кузнецка были организованы десятки акций.

«Нет слов, которые бы смогли переоценить степень важности вашего труда. Он развивается. Огромное спасибо за это», — сказал заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин.

По итогам года руководством администрации Кузнецка и экологического совета решено отметить наиболее активных участников «зеленых» акций. Среди них — школьники и учителя, учащиеся средних специальных учебных заведений, работники муниципальных предприятий. Отметили также и представителей ряда мебельных предприятий города. Однако еще есть над чем работать. Активисты уже строят планы на 2019 год.

«Расширять отряд, углублять научные изыскания с помощью научно-практических конференций, увеличивать присутствие в различных акциях. Будем поддерживать все мероприятия, проводимые экологическим советом Кузнецка», — рассказал учитель географии и экологии школы № 5, руководитель отряда «Зеленый дозор» Андрей Медный.

В числе приоритетных задач экологического совета на 2019 год — продолжение работы по обустройству родников, ликвидации несанкционированных свалок и усиление пропаганды ведения раздельного сбора бытовых отходов, сообщает телеканал «Экспресс».


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