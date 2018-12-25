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В Пензе на праздновании Дня спасателя сработала пожарная сигнализация (видео)

25 декабря в 20:21 92 просмотра

В преддверии Дня спасателя в одном из торговых центров Пензы пожарные устроили концерт. Однако в какой-то момент все пошло не по сценарию. В магазине сработала автоматическая система пожарной сигнализации.

Спасатели на время сменили комплекты боевой одежды на праздничную и все — ради одного: в преддверии своего профессионального праздника порадовать пензенцев, а также помочь разобраться в некоторых вопросах в преддверии Нового года.

«Основная задача мероприятия — привлечь внимание к безопасности в период праздников. Кроме песен и выступлений, организованы уроки по правильному использованию пиротехнических изделий, украшению дома и поведению на водных объектах», — рассказал начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В какой-то момент концерт прервался. В помещении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Но привыкшие к учебным тревогам пензенцы не поспешили покидать магазин, на свежий воздух выходили медленно и без лишней паники.

Лишь при виде спецмашин жители поняли, что что-то пошло не так. Заволновавшись, автолюбители решили поскорее покинуть территорию торгового центра. В образовавшейся пробке оказались и спасатели.

«Произошло небольшое задымление, сработала автоматика над входной группой, расположенной ближе к улице Ворошилова. Подъехали пожарные подразделения, провели разведку. Загорания не было установлено, что случилось, будет установлено в ходе разбирательства, этим займутся сотрудники надзорной деятельности», — прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Рядовой случай в карьере спасателей, по их словам, еще одна возможность проверить себя. Кстати, откладывать концерт или переносить его на другой день пожарные не стали. После осмотра помещений праздник продолжился, сообщает телеканал «Экспресс».


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