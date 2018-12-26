В Пензе наградили лучших спортсменов и тренеров региона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил лучших спортсменов региона с достижениями в уходящем году.

Губернатор поблагодарил спортсменов и тренеров, а также ветеранов отрасли за сложную работу.

«Побеждая, вы прославляете Пензенский край и Россию. В нашем регионе созданы прекрасные условия для занятий спортом, мы занимаем второе место в Российской Федерации по привлечению жителей к занятиям физкультурой. А без массового спорта не бывает высоких достижений», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Спортсменом года признана двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике, серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2018 года Алия Мустафина. Наставником года стал заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Сергей Старкин.

«Олимпийской надеждой-2018» стали два спортсмена. Это бронзовый призер первенства мира по прыжкам в воду, победитель и серебряный призер первенства Европы, победитель первенства России 2018 года, мастер спорта России по прыжкам в воду Максим Малофеев. А также двукратный победитель первенства Европы по плаванию, серебряный призер чемпионата России, двукратный победитель первенства России, двукратный победитель Спартакиады молодежи России 2018 года, мастер спорта России по плаванию Егор Павлов.

«Открытием года-2018» признан двухкратный победитель первенства Европы по спортивной гимнастике 2018 года, мастер спорта России международного класса Григорий Климентьев.

В номинации «Эпоха в спорте» отметили заслуженного тренера России по прыжкам в воду Владимира Пахалина и заслуженного тренера России по художественной гимнастике Татьяну Васильеву, сообщает пресс-центр облправительства.

В 2018 году пензенцы завоевали на чемпионатах, первенствах и Кубках мира и Европы по олимпийским видам спорта 30 медалей, по неолимпийским видам — 54. На российских состязаниях — 246 медалей. Сейчас в 32 сборные страны включены более 180 сурских спортсменов.

Уходящий год стал успешным для многих сборных команд региона и профессиональных клубов региона.