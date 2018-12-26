Вкладчики лопнувших банков смогут вернуть деньги онлайн

Возвращать деньги вкладчики рухнувших банков теперь смогут дистанционно. Об этом « Известиям » сообщили в Минфине.

Согласно предложенному законопроекту, россияне смогут подавать заявления о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или с помощью мобильного приложения агентства. При этом сохранится прежнюю процедуру - через офисы банков-агентов — никто не отменит.

Эксперты считают, что новшество упростит и ускорит порядок возврата страхового возмещения и снизит затраты на обслуживание клиентов. Однако стоит хорошо продумать меры безопасности при индентификации.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже в следующем году.