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Вкладчики лопнувших банков смогут вернуть деньги онлайн

26 декабря в 09:32 144 просмотра
«Известиям» сообщили в Минфине.

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Возвращать деньги вкладчики рухнувших банков теперь смогут дистанционно. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине.

Согласно предложенному законопроекту, россияне смогут подавать заявления о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или с помощью мобильного приложения агентства. При этом сохранится прежнюю процедуру - через офисы банков-агентов — никто не отменит.

Эксперты считают, что новшество упростит и ускорит порядок возврата страхового возмещения и снизит затраты на обслуживание клиентов. Однако стоит хорошо продумать меры безопасности при индентификации.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже в следующем году.


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