Пензячка предложила пересмотреть стоимость проезда на маршруте № 10

Жительница Пензы пожаловалась на то, что долго не могла дождаться маршрутки № 10, чтобы уехать в Терновку с остановки «улица Пугачева»: по ее словам, транспорт перестал ходить с 21.30 вместо 23 часов.

Об этом горожанка написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс». По ее словам, в неприятной ситуации она оказалась 24 декабря.

«Почему такая ситуация? Перевозчики защитили тариф в размере 23 рубля за поездку с учетом того, что будут осуществлять перевозки до 23 часов ежедневно. В связи с тем, что данные маршрутки работают только до 21 часов, то получается, что они необоснованно взимают с горожан 23 рубля за проезд. Необходимо пересчитать стоимость проезда с учетом фактического отсутствия машин на маршрутке после 21 часа или обеспечить их работу до 23 часов. Прошу разобраться», — призвала женщина.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию, чтобы прояснить ситуацию.