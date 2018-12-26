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На новогодние праздники пензенские электрички изменят расписание

26 декабря в 09:54 116 просмотров

С 28 декабря по 9 января в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов. Публикуем новое расписание.

Как сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании, график движения будет следующим:

28 декабря — по рабочему дню четверга, 29 декабря — по рабочему дню пятницы, 30, 31 декабря, 1−7 января — по выходному дню субботы, 8 января — по выходному дню воскресенья, 9 января — по рабочему дню понедельника.

Кроме того, 29−31 декабря, 1−9 января будут назначены поезда № 6115 «Белинская (отпр. 10.29) — Пачелма (приб. 11.37)», № 6110 «Пачелма (отпр. 14.30) — Белинская (приб. 15.38)».

28 декабря отменят электрички № 6115 «Белинская (отпр. 10.29) — Пачелма (приб. 11.37)», № 6110 «Пачелма (отпр. 14.30) — Белинская (приб. 15.38)».


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