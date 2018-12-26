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Приверженцы ЗОЖ сообщают о невозможности добраться до Ахун

26 декабря в 10:06 100 просмотров
«Пенза-Пресс» обратились горожане. Они сообщи, что не могут на общественном транспорте добраться с лыжами и спортивным инвентарем до лыжероллерной трассы в Ахунах.

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В редакцию информационного агентства «Пенза-Пресс» обратились горожане. Они сообщи, что не могут на общественном транспорте добраться с лыжами и спортивным инвентарем до лыжероллерной трассы в Ахунах.

По их словам, в микрорайон перестали ходить автобусы — их заменили маршрутками. Перевозить габаритный спортивный инвентарь в последних невозможно.

«В Ахунах находится лыжероллерная трасса. Она сделана лишь для местных жителей? Как туда добраться с лыжами тем, у кого нет другого транспорта, кроме общественного. Вы, уважаемые градоначальники, пробовали в переполненную маршрутку залезть с беговыми лыжами, а потом выйти из нее, не сломав их? Главное — оптимизация расходов и ежедневные публичные призывы к здоровому образу жизни!» — написала горожанка в «Жалобную книгу» информационного агентства.

Запрос по обращению редакция направила в мэрию.


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