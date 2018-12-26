Приверженцы ЗОЖ сообщают о невозможности добраться до Ахун

По их словам, в микрорайон перестали ходить автобусы — их заменили маршрутками. Перевозить габаритный спортивный инвентарь в последних невозможно.
«В Ахунах находится лыжероллерная трасса. Она сделана лишь для местных жителей? Как туда добраться с лыжами тем, у кого нет другого транспорта, кроме общественного. Вы, уважаемые градоначальники, пробовали в переполненную маршрутку залезть с беговыми лыжами, а потом выйти из нее, не сломав их? Главное — оптимизация расходов и ежедневные публичные призывы к здоровому образу жизни!» — написала горожанка в «Жалобную книгу» информационного агентства.
Запрос по обращению редакция направила в мэрию.