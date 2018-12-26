В Заречном прокомментировали пожар со взрывом пиротехники

В центре противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС № 22 МЧС России сообщили подробности пожара в городе Заречном Пензенской области, в котором погиб человек.

По словам начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светланы Стульниковой, около шести часов вечера поступило сообщение о задымлении в подвале магазина на проспекте Мира, 9. На место направили семь спецмашин и 24 человека.

«Когда пожарные подразделения прибыли, они увидели, что из подвала идет дым, были слышны хлопки пиротехнических изделий. Рядом со зданием магазина находились люди, они просили оказать помощь человеку, который остался в подвале», — рассказала она.

Однако тушение пожара и ликвидация последствий были осложнены детонацией пиротехнических изделий, которые находились в подвале. Что они там делали, еще предстоит узнать. По словам Светланы Стульниковой, в здании находится ряд магазинов, в их числе — и пиротехнический.

Молодого человека спасти не удалось. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Устанавливаются причины произошедшего. Материалы переданы в следственный комитет.