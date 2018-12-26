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Пензенская область получит специнструменты поддержки экономики

26 декабря в 10:32 30 просмотров
, которые в 2019 году включат в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря этому регион получит специальные инструменты поддержки.

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Пензенская область вошла в число 15 субъектов, которые в 2019 году включат в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря этому регион получит специальные инструменты поддержки.

Список субъектов, вошедших в нацпроект, опубликовало Минэкономразвития РФ. В него вошли те регионы, которые представили лучшие программы. Также оценивался потенциал экономики. В итоге победителями стали Алтайский край, Владимирская и Волгоградская области, Санкт-Петербург, Ивановская, Калининградская области, Красноярский край, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Удмуртская Республика.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, победители получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам от фонда «Сколково», налоговым преференциям, экспортному акселератору для выхода на новые рынки и др.

Шестнадцать регионов, уже задействованных в программе, перейдут в нацпроект автоматически. Таким образом, в 2019 году мерами поддержки воспользуется 31 субъект.


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