Пензенская область получит специнструменты поддержки экономики

Пензенская область вошла в число 15 субъектов, которые в 2019 году включат в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря этому регион получит специальные инструменты поддержки.

Список субъектов, вошедших в нацпроект, опубликовало Минэкономразвития РФ. В него вошли те регионы, которые представили лучшие программы. Также оценивался потенциал экономики. В итоге победителями стали Алтайский край, Владимирская и Волгоградская области, Санкт-Петербург, Ивановская, Калининградская области, Красноярский край, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Удмуртская Республика.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, победители получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам от фонда «Сколково», налоговым преференциям, экспортному акселератору для выхода на новые рынки и др.

Шестнадцать регионов, уже задействованных в программе, перейдут в нацпроект автоматически. Таким образом, в 2019 году мерами поддержки воспользуется 31 субъект.