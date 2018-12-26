Кувайцев: О сносе зданий возле Спасского собора речи не идет

Владелец ресторана и собственник здания в районе храма признались, что их беспокоит его дальнейшая судьба. Ведь в следующем году пройдут работы по созданию пешеходной связи от скульптуры «Первопоселенец» к Спасскому собору. Предусматривается реконструкция крепостного вала на ул. Кирова с созданием прогулочной и зеленой зоны, напоминает пресс-служба городской администрации.
По словам мэра, снос капитального объекта не планируется.
«Мы рассматриваем варианты развития и благоустройства территории, но о ликвидации зданий речи не идет», — подчеркнул он.
Бизнесмен заявил о том, что готов участвовать в создании единого по стилистике пространства в исторической зоне города.
«Мы хотели бы вписаться в общую концепцию территории возле храма, готовы, к примеру, сделать ремонт, перекрасить фасад. Главное — я как арендатор здания должен видеть перспективу», — пояснил он.
В связи с предстоящими работами возникнет необходимость переноса только теплопункта, который обеспечивает здание ресторана и ряд других строений теплом. Представители бизнеса подчеркнули, что место его расположения не имеет значения.
Что касается внешнего облика ресторана, то с ними будет взаимодействовать начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Нина Кутырева.
«Обязательно встретимся с вами и владельцами других объектов бизнеса в этом микрорайоне и обсудим перспективы работы. Будем вместе развивать эту территорию», — сказал Виктор Кувайцев.