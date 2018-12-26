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Не хватило сил до дома. Пьяный пачелмец ворвался спать к односельчанке

26 декабря в 11:45 448 просмотров

37-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области осудили за незаконное проникновение в жилище.

История приключилась 13 сентября в селе Новая Толковка. В стельку пьяный мужчина направлялся к своему дому, но понял, что не дойдет. Тогда он подошел к двери соседки и постучал, затем стал дергать ручку так сильно, что сломался засов. В это время в жилище находились хозяйка и ее дочь. Незваного гостя просили уйти, однако он никого не слушал, лег на кровать и тут же заснул, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Утром мужчина проснулся и перед тем, как пойти домой, наказал хозяевам не рассказывать о случившемся. Тем не менее, сельчанину пришлось ответить за свой поступок.

Выяснилось, что в феврале его уже осудили за аналогичное преступление, тогда ему назначили 120 часов обязательных работ. На этот раз мужчине нужно отработать 200 часов. Приговор вступил в законную силу.


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