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В Арбеково грязь с реагентами сваливают на тротуар — пензенцы

26 декабря в 11:52 250 просмотров
, многие тротуары, прилегающие к проезжей части, при уборке дорог заваливают снегом, соленым песком и грязью.

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Жители Арбеково негодуют: по их словам, многие тротуары, прилегающие к проезжей части, при уборке дорог заваливают снегом, соленым песком и грязью.

О проблеме они написали в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Пешеходам негде идти! Тротуары отсутствуют на четной стороне ул. Рахманинова (шла от ул. Глазунова почти до хлебозавода № 2), на четной стороне пр. Победы (шла от госпиталя вдоль всех шиномонтажей, «Пятерочки» до поворота на «Леруа Мерлен». На нечетной стороне пр. Победы от ЦНТИ до моста через речку и дальше вообще тротуар не чистят (об этом участке пишем не первый год).

Просим навести порядок на арбековских тротуарах, усилить контроль за работой водителей снегоуборщиков (и организаций, отвечающих за уборку снега с автодорог и содержание тротуаров)», — призывают жители Арбеково.

Также они отметили, что на газонах, куда сваливается снег с проезжей части с реагентами, перестает расти трава.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию по этой жалобе.


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