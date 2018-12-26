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Иван Белозерцев вручил награды представителям СМИ

26 декабря в 11:58 240 просмотров

26 декабря в рамках итоговой пресс-конференции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоялось награждение представителей средств массовой информации.

Мероприятие проходит в круглом зале регионального правительства. В нем принимают участие более 70 представителей региональных и муниципальных СМИ. Кроме того, присутствуют члены областного правительства области и главы профильных министерств.

По результатам работы в 2018 году награды губернатора удостоены представители ИА «Пенза-Пресс», портала «1 pnz», ФГУП «ВГТРК ГТРК «Пенза», портала «The Penza Post», ТВ «Экспресс», сайта «Пензаинформ», газеты «Пензенская правда», ТРК «Наш Дом», а также ряда районных газет, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/129338/

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