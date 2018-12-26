Иван Белозерцев вручил награды представителям СМИ

Мероприятие проходит в круглом зале регионального правительства. В нем принимают участие более 70 представителей региональных и муниципальных СМИ. Кроме того, присутствуют члены областного правительства области и главы профильных министерств.

По результатам работы в 2018 году награды губернатора удостоены представители ИА «Пенза-Пресс», портала «1 pnz», ФГУП «ВГТРК ГТРК «Пенза», портала «The Penza Post», ТВ «Экспресс», сайта «Пензаинформ», газеты «Пензенская правда», ТРК «Наш Дом», а также ряда районных газет, сообщили в пресс-центре облправительства.