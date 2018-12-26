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Белозерцев: За три года вопрос дефицита врачей закроем

26 декабря в 12:02 226 просмотров
, но он сокращается. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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В Пензенской области дефицит врачей существует, но он сокращается. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Проблему нехватки специалистов подняла представитель ГТРК «Пенза» Юлия Харитонова. В частности, она сообщила про обращение жителей Березовки, где есть амбулатория, но нет врача.

«Почему выпускники мединститута не идут в больницы?» — спросила она.

Иван Белозерцев согласился с тем, что проблема есть, но над ее решением постоянно работают. Благодаря этому дефицит сокращается.

«В этом году около 200 врачей пришли в больницы, в том числе — в районные. На 85% мы укомплектовали медучреждения врачами онкологического профиля. Планируем в течение трех лет проблему кадрового обеспечения больниц закрыть», — сообщил он.

По словам Ивана Белозерцева, этому будет способствовать целевое обучение будущих медиков и выделение жилья.

«На 2019 год принято решение 50 млн рублей направить на приобретение жилья для врачей, в основном. Пять лет оно будет использоваться как служебное, потом передаваться в частную собственность. Тем самым будем мотивировать медиков, приезжать в районы», — отметил он.


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