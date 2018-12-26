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Часть Засечного могут присоединить к Пензе

26 декабря в 12:07 564 просмотра
, отвечая на вопрос во время пресс-конференции 26 декабря.

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Часть территории Засечного сельсовета в будущем могут присоединить к Пензе. Такую возможность не исключил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, отвечая на вопрос во время пресс-конференции 26 декабря.

Представитель «Российской газеты» Наталья Саванкова поинтересовалась, как глава региона относится к идее создания агломераций — объединения нескольких городов в крупные муниципальные образования.

Иван Белозерцев ответил, что, действительно, такая тенденция есть, и предпосылки к этому существуют и в Пензенском регионе.

«Например, есть Спутник в Засечном. Он находится в черте города практически, там активно строятся объекты соцкультбыта. Какая это сельская территория? Не исключена возможность, что мы вернемся к вопросу о принадлежности этой территории. Нужно думать об этом. Но перед тем, как принимать подобное решение, надо обязательно провести публичные слушания», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что население Пензы для участия в ряде федеральных программ должно составлять не менее 0,5 млн человек.

Вопрос создания агломераций рассматривается и в отношении других районов области.


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