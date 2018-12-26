Иван Белозерцев: Тариф на вывоз мусора будет пересчитан

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе итоговой пресс-конференции с представителями СМИ ответил на вопрос корреспондента телеканала «Экспресс» Светланы Жидковой про изменение тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам главы региона, плата значительно увеличится, и это большая проблема.

«Почему тариф будет значительно выше, чем сейчас? Потому что есть районы, где раньше просто мусор свозили на какие-то несанкционированные площадки. Сейчас увеличится логистика на доставку мусора на десятки километров», — пояснил он.

По словам Ивана Белозерцева, согласно законодательству, сегодня нельзя установить отдельный тариф для конкретного района — только в целом для зоны, и в этом еще один минус.

«Но мы поднимали вопрос на уровне полпреда президента, как и многие губернаторы. Собирались в Москве и обсуждали эту тему. В настоящее время президент дал поручение правительству РФ проработать вопрос о том, чтобы отказаться для компаний по сбору мусора от НДС — это 20%. Это могло бы повлиять на снижение тарифа», — рассказал он.

Губернатор отметил, что дал поручение пересчитать тариф с учетом последних изменений — соответствующие документы пришли из профильного министерства.

«Мы не отказываемся от решения проблемы, планируем строить завод по утилизации и переработке мусора, площадка выбрана. Но по федеральному закону он должен строиться, в том числе, за счет средств жителей. Я понимаю, что это большая нагрузка на жителей, это проблема. Сейчас главная задача — минимизация этой нагрузки», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев сообщил о том, что поручил министру финансов региона проработать вопрос о поддержке социально незащищенных слоев населения, чтобы для них были предусмотрены субсидии.