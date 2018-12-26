Более 3500 заявок подано на образовательный модуль ЕР «Политический лидер»

Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.
«На сегодняшний день мы уже получили три с половиной тысячи заявок от желающих пройти обучение в рамках первого образовательного модуля высшей партийной школы «Политический лидер». В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято решение продлить прием заявок до 15 января 2019 года. Следующий этап отбора участников — видеорезюме — стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта», — рассказала она.
По словам Ольги Баталиной, лидером по числу присланных анкет стала Ростовская область — там 261 кандидат заявил о своем желании принять участие в новом кадрово-образовательном проекте «Единой России». В первую десятку также вошли Москва, республики Башкортостан и Мордовия, Липецкая, Калининградская, Тамбовская, Астраханская области, Пермский край и Санкт-Петербург.
Напомним, «Политический лидер» — это первый модуль программы обучения в рамках высшей партийной школы.
Обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии.