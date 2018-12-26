Более 3500 заявок подано на образовательный модуль ЕР «Политический лидер»

Более 3500 заявок поступило на участие в образовательном модуле «Политический лидер» (18+) высшей партийной школы «Единой России». Только за последнюю неделю количество желающих увеличилось более чем на полторы тысячи. Таким образом, средний конкурс на одно место сейчас составляет 23 человека.

Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.

«На сегодняшний день мы уже получили три с половиной тысячи заявок от желающих пройти обучение в рамках первого образовательного модуля высшей партийной школы «Политический лидер». В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято решение продлить прием заявок до 15 января 2019 года. Следующий этап отбора участников — видеорезюме — стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта», — рассказала она.

По словам Ольги Баталиной, лидером по числу присланных анкет стала Ростовская область — там 261 кандидат заявил о своем желании принять участие в новом кадрово-образовательном проекте «Единой России». В первую десятку также вошли Москва, республики Башкортостан и Мордовия, Липецкая, Калининградская, Тамбовская, Астраханская области, Пермский край и Санкт-Петербург.

Напомним, «Политический лидер» — это первый модуль программы обучения в рамках высшей партийной школы.

Обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии.