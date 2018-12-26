В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Покусанный собакой пензенец получит компенсацию от управления ЖКХ
Квартиры в Спутнике уютны в любые морозы
ГИБДД просит пензенцев пересесть с личного авто на автобус
Белозерцев прокомментировал соседство баров и Спасского собора
Белозерцев назвал факторы, «убивающие» пензецев
Работникам колышлейского кооператива отдали зарплату через суд
Белозерцев призвал не допустить повторения проблем с домами в Заре
С начала года 334 пензенца заразились мышиной лихорадкой
Иван Белозерцев: Тариф на вывоз мусора будет пересчитан
Часть Засечного могут присоединить к Пензе

В Пензенской области составят новый список домов на расселение

26 декабря в 12:28 242 просмотра
, которая продолжит работать в 2019 году.

" data-title="В Пензенской области составят новый список домов на расселение — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская область будет участвовать в программе по переселению из аварийного жилья, которая продолжит работать в 2019 году.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«В программу будут включены дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года — это около 800 тысяч квадратных метров. Мы будем работать и заниматься расселением аварийного жилья. Беда в том, что не все жильцы вовремя обращались для включения своих домов в программу», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев также положительно оценил реновацию, которая проводится в Москве, и отметил, что если такая программа будет работать и в региона, это «сильно повлияет на облик городов и районов».

С картой аварийных домов Пензы можно ознакомиться здесь.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...