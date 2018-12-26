В Пензенской области составят новый список домов на расселение

Пензенская область будет участвовать в программе по переселению из аварийного жилья, которая продолжит работать в 2019 году.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«В программу будут включены дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года — это около 800 тысяч квадратных метров. Мы будем работать и заниматься расселением аварийного жилья. Беда в том, что не все жильцы вовремя обращались для включения своих домов в программу», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев также положительно оценил реновацию, которая проводится в Москве, и отметил, что если такая программа будет работать и в региона, это «сильно повлияет на облик городов и районов».

С картой аварийных домов Пензы можно ознакомиться здесь.