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С начала года 334 пензенца заразились мышиной лихорадкой

26 декабря в 12:45 200 просмотров
, на котором обсудили вопросы недопущения распространения мышиной лихорадки среди населения.

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В минздраве Пензенской области прошло заседание, на котором обсудили вопросы недопущения распространения мышиной лихорадки среди населения.

Как сообщил главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Олег Николаев, в 2018 году рост заболеваемости в Пензенской области продолжился.

«За 11 месяцев учтено 334 заболевших. Показатель составил 25,1 на 100 тысяч населения, что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал он.

Самые высокие показатели зарегистрированы в Колышлейском, Малосердобинском, Лунинском, Шемышейском, Наровчатском, Городищенском, Лопатинском, Никольском и Сосновоборском районах.

«Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом лихорадки, а также при употреблении воды, пищевых продуктов, овощей и фруктов, загрязненных выделениями грызунов», — пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.

Болезнь может проявиться через 7−25 дней после заражения, иногда этот срок увеличивается до 40 дней. На первом этапе мышиную лихорадку можно перепутать с гриппом: температура поднимается до 38−40 градусов, появляются озноб, резкие головные и мышечные боли. Краснеют лицо, шея, верхняя половина туловища, воспаляются глаза, человек видит рябь, зрение ухудшается, сообщили в пресс-службе минздрава.

При появлении любых симптомов следует обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-1708347/

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