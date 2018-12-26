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Белозерцев призвал не допустить повторения проблем с домами в Заре

26 декабря в 12:59 218 просмотров
, в том числе — проблемы по зданиям в Заре.

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26 декабря на пресс-конференции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подняли вопрос качества жилья для переселенцев из аварийных домов, в том числе — проблемы по зданиям в Заре.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, вопрос по плохому дому для перселенцев из аварийного жилья в Заре решается, в адрес подрядчика направили претензию.

«Также проводится экспертиза всех построенных ими домов. Жильцам тех квартир, где сильные разрушения, предложили переехать в маневренный фонд», — пояснил он.

Губернатор Иван Белозерцев выступил с резкой критикой по этому вопросу. Он отметил, что дома строили, стараясь как можно быстрее выполнить план, а в итоге пострадало качество.

«Проблем в новых домах не должно быть. Надо обратить пристальное внимание на анализ проектов, геологию, которая проводится перед строительством, на анализ подвижности грунта. Если бы сделали все, как положено, то и проблем не было бы», — подчеркнул он.

Напомним, регион продолжит участвовать в программе по переселению граждан из аварийного жилья. В список планируется включить более 800 квадратных метров.


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