Белозерцев прокомментировал соседство баров и Спасского собора

В 2019 году планируется освятить Спасский кафедральный собор. Но до сих пор не решен вопрос: быть ли у главной святыни Пензы место развлекательным заведениям? Ситуацию прокомментировал во время большой пресс-конференции 26 декабря губернатор Иван Белозерцев.

«Я не приветствую соседства развлекательных заведений у храма. Но нарушать права мы ничьи не будем. Будет приобретен в собственность области кинотеатр «Родина». На его базе будет великолепный комплекс. Бар «777» также намерены выкупить, изменить его внешний облик и создать там, к примеру, музей ремесел, но рассматриваются и другие варианты», — отметил глава региона.

Также в следующем году намерены полностью завершить благоустройство территории собора.

«Она будет прекрасной, мы также реконструируем памятник борцам революции», — сказал Иван Белозерцев.

Освящение главного храма Пензы намечено на август. Планируется пригласить на это мероприятия патриарха Московского и всея Руси Кирилла.