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Пользователи разглядели на груди Самбурской прыщи и фурункулы

26 декабря в 13:47 88 просмотров
, звезда сериала «Универ» (16+) Анастасия Самбурская отправилась отдыхать к морю. Фотографиями с отдыха она поспешила поделиться на своей страничке в Instagram и тут же подверглась жесткой критике.

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Популярная актриса, звезда сериала «Универ» (16+) Анастасия Самбурская отправилась отдыхать к морю. Фотографиями с отдыха она поспешила поделиться на своей страничке в Instagram и тут же подверглась жесткой критике.

Поводом для обсуждения стала фотография, на которой актриса лежит на пляже. Крупным планом видна грудь. Особо глазастые подписчики разглядели на ней прыщи и даже фурункулы: «На груди что? Это прыщи какие-то?», «Вся грудь в прыщах» и так далее.

Самбурская ответила самым наблюдательным, что это родинки, некоторые поклонники также встали на защиту любимицы.

«Родинка на груди. Ну и что? Что здесь ненормального, сверхъестественного или уродливого?», — написал один из фолловеров.

«На фото не видно никаких прыщей, а реакция — как будто их масса», — вступился другой.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/Brz00VqFhrx/

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