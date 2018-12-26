ГИБДД просит пензенцев пересесть с личного авто на автобус

Из-за снегопада, который обрушился на Пензу 26 декабря, Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Чтобы избежать аварии, водителям рекомендуют правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Особую осторожность следует проявлять и пешеходам при переходе дороги, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде.

Также в период выпадения сильных осадков сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта.