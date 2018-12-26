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Губернатор: Посмотрим, как можно помочь пензенскому «Зениту»

26 декабря в 14:06 132 просмотра
«Дизель», футболистов «Зенита» и других спортивных команд спросили губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на пресс-конференции 26 декабря.

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О будущем хоккейного клуба «Дизель», футболистов «Зенита» и других спортивных команд спросили губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на пресс-конференции 26 декабря.

Глава региона положительно оценил выступление пензенских хоккеистов на чемпионате ВХЛ.

«На этот год было принято решение, что большую часть команды составят наши игроки из молодежки. Да, у нас не самое высокое место. Но играют свои ребята, проявляют себя. Можно выделять деньги, закупать игроков и занимать первые места, но я не вижу в этом смысла», — сказал Иван Белозерцев.

Хорошие перспективы — и у команды регби, продолжил он. Напомним, у нее появился спонсор. Поддержку получает и клуб «Лагуна УОР», и баскетболисты. Хуже всего дела обстоят с финансированием «Зенита».

«У футбольного клуба «Зенит» хуже всего ситуация. Его поддерживает только муниципальный бюджет. Мы на следующий год посмотрим, как можно клубу помочь. Взять на область это тоже неправильно. Но футбольная школа у нас неплохая, мы отремонтировали стадион «Зенит» и будем приводить в порядок «Первомайский», — сообщил он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/129358/

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