Квартиры в Спутнике уютны в любые морозы

Что может быть приятнее, чем коротать морозные зимние вечера в уютной квартире? А в Спутнике они именно такие, потому что в них всегда тепло. Погоду в домах микрорайона делают собственные котельные.

В самых первых построенных в Спутнике домах за тепло отвечает блочно-модульная котельная. Она расположена рядом с общежитием на улице Светлой и за время эксплуатации успела хорошо себя зарекомендовать.

В дальнейшем руководство «Термодома» приняло решение строить дома с котельными на крыше. У таких сооружений есть ряд преимуществ, главное из которых, пожалуй, — быстрота реагирования на изменение климата. Уже внутри дома тепло практически без потерь распределяется через индивидуальный тепловой пункт, исходя из потребностей каждой квартиры.

Простое в использовании, но качественное оборудование итальянского производства позволяет круглый год обеспечивать людей горячей водой, а в холодный сезон — отоплением.

«Крышные котельные являются независимым техническим сооружением от тепловых сетей. Срок службы установленного в котельной оборудования большой, поэтому жители Спутника могут быть спокойны за постоянное обеспечение теплом и горячей водой», — пояснил заместитель начальника теплоэнергетического комплекса Антон Степанов.

Очевидные плюсы котельной на крыше — это не только практически полное отсутствие потери тепла, но и отсутствие потери лишних денег. Люди платят за отопление, которое приходит к ним сразу же, а не за то время, пока оно еще только «добиралось» до квартир.

Последние опросы общественного мнения показывают, что у жителей микрорайона нет проблем с теплом. «Термодом» согревает весь Спутник, а уют в квартирах греет душу людей.

Телефон отдела продаж компании «Термодом»: 28−28−20.