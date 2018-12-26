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В Пензе на крепостном валу предложили установить сторожевую башню

26 декабря в 14:29 250 просмотров
«Наша Пенза» Валерий Мельник на пресс-конференции губернатора Ивана Белозерцева 26 декабря озвучил идею восстановления фрагмента крепостного вала на ул. Лермонтова.

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Редактор газеты «Наша Пенза» Валерий Мельник на пресс-конференции губернатора Ивана Белозерцева 26 декабря озвучил идею восстановления фрагмента крепостного вала на ул. Лермонтова.

Обращаясь к главе региона, он спросил, можно ли напротив памятника «Первопоселенц» установить фрагмент крепостной стены со сторожевой башней и фигурами защитников-казаков. Также он предложил увековечить в скульптуре строителей города — воевод Юрия Катранского и Елисея лачинова.

Иван Белозерцев ответил, что от поддерживает эту идею, однако нужно тщательно продумать ее воплощение.

«Но нужно действовать очень осторожно. Давайте пригласим архитекторов и посмотрим, как это можно сделать, чтобы учесть все нюансы. Важно, чтобы это место стало точкой притяжения туристов и гордостью жителей Пензы. Я готов поддержать проект», — заверил глава региона.

Напомним, реконструкция крепостного вала стала бы завершающей точкой в благоустройстве территории, примыкающей к Спасскому собору, освящение которого намечено на лето 2019 года.


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