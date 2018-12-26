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Покусанный собакой пензенец получит компенсацию от управления ЖКХ

26 декабря в 14:47 130 просмотров
, которого укусила бездомная собака, просил в качестве морального вреда 600 тысяч рублей. Исковые требования он направил администрации Пензы, управлению ЖКХ и МУП по очистке города.

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29-летний житель Пензы, которого укусила бездомная собака, просил в качестве морального вреда 600 тысяч рублей. Исковые требования он направил администрации Пензы, управлению ЖКХ и МУП по очистке города.

Установлено, что 6 сентября на газоне рядом с остановкой в районе улицы Измайлова расположилась стая бездомных собак. На пересечении с ул. Стрельбищенской проходил мужчина, и одно из животных укусило его за ногу.

Пензенец прошел полный курс вакцинации от бешенства, а затем принимал антибактериальные препараты. По словам горожанина, это негативно сказалось на его самочувствии. Также из-за лечения мужчина пропустил поездку в Испанию, где должен был участвовать в творческом фестивале, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Ответственным за случившееся суд признал управление ЖКХ Пензы, которое должно было организовать отлов безнадзорных животных. В пользу потерпевшего взыскали 50 тысяч рублей, посчитав запрошенную сумму завышенной.

И истец, и ответчик подали апелляции, но решение оставили без удовлетворения.


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