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Белозерцев: В Гордуму должны попасть профессиональные и достойные люди

26 декабря в 15:47 258 просмотров
, которая волновала журналистов на большой пресс-конференции губернатора Ивана Белозерцева, — выборы в Пензенскую городскую Думу, которые состоятся в 2019 году.

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Одна из тем, которая волновала журналистов на большой пресс-конференции губернатора Ивана Белозерцева, — выборы в Пензенскую городскую Думу, которые состоятся в 2019 году.

«В следующем году нам предстоят выборы в Гордуму. Как вы считаете, в какой системе они должны проходить: смешанной, одномандатной или по партийным спискам? Какая будет самая оптимальная?» — спросил генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Иван Белозерцев ответил, что сейчас действует смешанная система: 75% депутатов избираются по одномандатным округам, 25% - по партийным спискам.

«Раздаются разные предложения, например, перейти к выборам только по одномандатным округам, потому что якобы люди сами должны выбирать, другие считают, что неплохо бы оставить так, как есть. Выборы состоятся точно, и пока серьезных оснований, чтобы менять закон, нет. Но дискуссия ведется», — сказал глава региона.

Представитель «Первого пензенского портала» Ирина Горбачева, в свою очередь, поинтересовалась, люди каких профессий, по мнению губернатора, должны занять депутатские кресла.

«Я бы хотел видеть в Гордуме людей разных профессий, самое главное — профессиональных, достойных, которые бы уважительно относились к своим избирателям. Думаю, люди сумеют разобраться и выбрать самых достойных. Депутаты должны работать эффективно и понимать, что выборы у него каждый день. Чтобы за тебя голосовали, надо быть со своим населением, помогать, быть активным. От твоей эффективности депутата зависит многое в избирательном округе», — отметил Иван Белозерцев.


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