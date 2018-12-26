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Белозерцев: Мы идем по пути сокращения маршруток

26 декабря в 16:17 282 просмотра

В Пензе в 2019 году рассмотрят возможность субсидирования покупки автобусов большой вместимости. Потому что взят курс на сокращение числа маршруток.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«В прошлом году мы выделяли средства на автобусы на газомоторном топливе. Это был первый шаг на пути к тому, чтобы сократить число маршруток и увеличить количество автобусов большой вместимости. В 2019 году мы готовы рассмотреть субсидирование приобретения транспортных средств на газомоторном топливе», — отметил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, это важно и с точки зрения экологии, и с позиции удобства горожан.

«Многие регионы сейчас идут по этому пути, и мы делаем то же самое», — подчеркнул он.


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