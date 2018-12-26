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Курсы доллара и евро продолжают расти

26 декабря в 17:02 162 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 68,7448 руб. до 68,8865 руб., курс евро — с 78,4309 руб. до 78,5237 руб.

Золото будет стоить 2 793,35 рублей за грамм, серебро — 32,50, платина — 1 754,08, палладий — 2 746,29 руб./гр.


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