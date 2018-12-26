45 пензенских детей получили подарки к Новому году от Путина

26 декабря в Москве прошла общероссийская новогодняя елка. Мероприятие, в котором приняла участие делегация от Пензенской области, организовано по поручению президента страны.

В Кремлевский дворец приехали жители всех регионов России, среди них были 45 детей и 13 сопровождающих из Пензенской области.

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента России в ПФО, среди участников новогоднего праздника — отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных и многодетных семей, ребята, отличившиеся в ходе реализации общественных проектов в Приволжском федеральном округе, дети, родители которых погибли или получили увечья при исполнении воинского или служебного долга.

Пензенцы гостили в столице три дня. За это время они увидели Красную площадь, посмотрели спектакль в Большом Московском государственном цирке. И, конечно, побывали на самой главной елке страны. Всем ребятам вручили сладкие подарки от президента Владимира Путина.