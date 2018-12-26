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Минэкономразвития отметило Пензенскую область в числе лучших

26 декабря в 17:26 172 просмотра

Пензенская область улучшила позиции в рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия. Итоги 2018 года подвели в Минэкономразвития РФ.

Пензенскую область включили в число субъектов с «высшим уровнем» качества осуществления оценки регулирующего воздействия. Это подтверждает эффективность применяемых в этой сфере инструментов, отметили в пресс-службе регионального минэкономики.

Составляя рейтинг, эксперты оценивали реализацию процедуры на как уровне законодательной, так и на уровне исполнительной власти. Учитывалось и мнение представителей бизнеса.

«В Пензенской области, благодаря взаимодействию органов власти и бизнес-сообществ реализован комплекс мероприятий, направленных на активный отклик экспертов в рамках публичных консультаций, в том числе с использованием специализированного портала, позволяющего сделать процедуру оценки максимально открытой и доступной любому пользователю. Именно этот фактор подтверждает построение эффективного диалога бизнеса и власти, являющегося главной целью создания института оценки регулирующего воздействия», — отметил министр экономики области Сергей Капралов.

Оценка регулирующего воздействия — это экспертиза нового или действующего законодательного акта. Проводится для того, чтобы исключить избыточные административные нагрузки на бизнес и предотвратить возникновение необоснованных расходов, как для бизнеса, так и для государства.


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