Второй или троечка? Полина Гагарина продемонстрировала искусственную грудь

«Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?» — написала она.
На суд многомиллионной аудитории певица представила два снимка, на которых она позирует с елочными шарами разного размера, выглядывающих из декольте.
Поклонники оценили пост Полины Гагариной, фотографии набрали почти 200 тысяч лайков. Однако нашлись и те, кто не понял юмор звезды и снова обратил внимание на отсутствие пышных форм.
«А где свои-то? Не видно даже намека на них», — написал один из фолловеров.