Второй или троечка? Полина Гагарина продемонстрировала искусственную грудь

Певицу Полину Гагарину часто критикуют из-за маленькой груди. Звезда решила с юмором ответить недоброжелателям и разместила на страничке в Instagram провокационные фото.

«Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?» — написала она.

На суд многомиллионной аудитории певица представила два снимка, на которых она позирует с елочными шарами разного размера, выглядывающих из декольте.

Поклонники оценили пост Полины Гагариной, фотографии набрали почти 200 тысяч лайков. Однако нашлись и те, кто не понял юмор звезды и снова обратил внимание на отсутствие пышных форм.

«А где свои-то? Не видно даже намека на них», — написал один из фолловеров.