В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Маршрут автобуса № 40 продлили до Заводского района
В пензенском ЗакСобре провели елку для детей-инвалидов
45 пензенских детей получили подарки к Новому году от Путина
Белозерцев: Мы идем по пути сокращения маршруток
Покусанный собакой пензенец получит компенсацию от управления ЖКХ
В Пензе на крепостном валу предложили установить сторожевую башню
Квартиры в Спутнике уютны в любые морозы
ГИБДД просит пензенцев пересесть с личного авто на автобус
Белозерцев прокомментировал соседство баров и Спасского собора

Белозерцев поручил максимально задействовать снегоуборочную технику

26 декабря в 17:37 148 просмотров

26 декабря в связи с обильным снегопадом в Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал привести в порядок дороги как можно скорее.

Об этом глава региона написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сильный снегопад накрыл Пензенскую область. Дал поручение главам всех муниципальных образований вывести максимальное количество техники на дороги для расчистки. В нормальное состояние нужно быстро приводить и пешеходные дорожки. Это вопрос безопасности», — отметил он.

Ранее Госавтоинспекция предупредила пензенских водителей об опасной обстановке на дороге из-за снегопада.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...