Белозерцев поручил максимально задействовать снегоуборочную технику

26 декабря в связи с обильным снегопадом в Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал привести в порядок дороги как можно скорее.

Об этом глава региона написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сильный снегопад накрыл Пензенскую область. Дал поручение главам всех муниципальных образований вывести максимальное количество техники на дороги для расчистки. В нормальное состояние нужно быстро приводить и пешеходные дорожки. Это вопрос безопасности», — отметил он.

Сильный снегопад накрыл Пензенскую область. Дал поручение главам всех муниципальных образований вывести максимальное количество техники на дороги для расчистки. В нормальное состояние нужно быстро приводить и пешеходные дорожки. Это вопрос безопасности. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 26 декабря 2018 г.

Ранее Госавтоинспекция предупредила пензенских водителей об опасной обстановке на дороге из-за снегопада.