Белозерцев поручил максимально задействовать снегоуборочную технику

Об этом глава региона написал в своем микроблоге в Twitter.
«Сильный снегопад накрыл Пензенскую область. Дал поручение главам всех муниципальных образований вывести максимальное количество техники на дороги для расчистки. В нормальное состояние нужно быстро приводить и пешеходные дорожки. Это вопрос безопасности», — отметил он.
Сильный снегопад накрыл Пензенскую область. Дал поручение главам всех муниципальных образований вывести максимальное количество техники на дороги для расчистки. В нормальное состояние нужно быстро приводить и пешеходные дорожки. Это вопрос безопасности.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 декабря 2018 г.
Ранее Госавтоинспекция предупредила пензенских водителей об опасной обстановке на дороге из-за снегопада.