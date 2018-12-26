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В пензенском ЗакСобре провели елку для детей-инвалидов (видео)

26 декабря в 17:40 142 просмотра

В Законодательном Собрании Пензенской области провели театрализованное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сказочные персонажи во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой порадовали 35 ребят от 6 до 12 лет представлением и конкурсами. Юные пензенцы и их родители водили хороводы, танцевали и пели.

«Нам очень важно, чтобы на ваших лицах сияли искренние улыбки, чтобы вы чувствовали поддержку государства. Выражаю слова сердечной благодарности родителям за искреннюю любовь, которую вы дарите своим детям изо дня в день, за неустанную заботу и самоотверженный труд по воспитанию юного поколения», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Он подчеркнул важность поддержки материнства и детства, обеспечения достойного уровня жизни семей и пожелал землякам исполнения желаний, крепкого здоровья, оптимизма и успехов.

Каждому ребенку подарили кондитерские наборы в виде игрушки — символа наступающего Нового года, завершилось новогоднее мероприятие чаепитием и фотографированием.
В предновогодние дни подарки дарят и депутаты регионального парламента, также они оказывают адресную помощь нуждающимся.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: https://penza.er.ru/news/2018/12/26/valerij-lidin-pozhelal-detyam-zdorovya-schastya-i-ispolneniya-sokrovennyh-zhelanij/

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