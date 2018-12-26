Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»

26 декабря в библиотеке им Лермонтова прошел областной форум ЖКХ, на котором обсуждение велось по шести наиболее актуальным направлениям. Итоги подвели на пленарном заседании с участием губернатора Ивана Белозерцева.

На протяжении полутора часов участники форума работали на шести секциях. Обсуждались вопросы взаимодействия власти и общества при формировании комфортной городской среды, перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), переселения из аварийного жилищного фонда и капремонта МКД, цифровизации в ЖКХ, реализации в данной сфере государственных программ и деятельности Госжилстройинспекции. На пленарном заседании модератор каждой дискуссии подвел итоги работы и обозначил главные вопросы, требующие проработки.

Одной из важнейших тем форума стал переход на новую систему обращения с ТКО, до которого осталось меньше недели. Дискуссия выдалась жаркой. Особенно активное участие в ней принял председатель общественного совета при региональном управлении ЖКХ Владимир Лощинин. Своими впечатлениями от работы секции и организации форума он поделился с его участниками на пленарном заседании.

«Хочу, чтобы меня правильно поняли. Каждый год готовят очередной форум ЖКХ. С точки зрения подготовки все безупречно. Но нет главного — обсуждения реальных проблем. Вопросы представителей органов местного самоуправления, которые поднимались на нашей секции, услышаны не были. Повестку формируют чиновники», — отметил он.

Ему возразил губернатор Иван Белозерцев.

«Я задаю вопрос — разве не важны темы, которые сегодня обсуждались? Свыше 300 млн рублей было выделено на реализацию проекта по формированию комфортной среды в Пензенской области. Разве не важен вопрос с расселением ветхого и аварийного жилья? Нужно доводить актуальную информацию до людей. Мне представляется, что все площадки, на которых сегодня велась работа, очень важны. Владимир Евгеньевич, вы критически настроены, но вы сегодня с нами, и мы вам за это благодарны. Надо просто активно работать, ставить проблемы и решать их», — подчеркнул глава региона.

Он прокомментировал ситуацию с переходом на новую систему обращения с ТКО и формированием тарифов на эту коммунальной услугу, которая с 2019 года станет обязательной для всех пензенцев.

«Меня беспокоят высокие тарифы на вывоз ТКО. Эта проблема волнует всех губернаторов. Сейчас даны поручения правительству РФ проработать вопрос обнуления НДС для регоператоров. Еще им дали возможность пока везти мусор на старые полигоны, которые были. Мы почти каждый день с регоператорами обсуждаем эту тему, занимаемся проблемой. Жить в обществе свободным от общества нельзя. Мы найдем самое оптимальное решение, постоим завод по переработке мусора, придем к цивилизованному решению», — сказал он.

Губернатор отметил, что в Пензенской области в целом в сфере ЖКХ за год была проделана серьезная работа. Регион вновь признали лучшим по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», в Кузнецке идут пуско-наладочные работы на станции обезжелезивания воды, которую жители ждали несколько десятков лет. Также Пензенской области выделят федеральные средства в 300 млн рублей в рамка проекта «Экология» для решения других важных вопросов, затрагивающих жизнь граждан.

«Работы много. Чем ни эффективнее мы работаем, тем выше оценка наших граждан. […] Вопросов для обсуждения очень много. Надеюсь, что в 2019 году мы будем работать эффективно. Задачи поставили по капремонту домов, ремонту дорог, созданию комфортной среды. Мы должны с ними справиться, при наступлении теплой погоды приступить к работе», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев поблагодарил участников форума, пожелал здоровья, счастья и успешной работы в будущем году.