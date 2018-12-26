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Маршрут автобуса № 40 продлили до Заводского района

26 декабря в 17:52 174 просмотра
, в Пензе продлят автобусный маршрут № 40. Теперь он будет ездить до Заводского района.

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По просьбам жителей поселка ЗИФ, в Пензе продлят автобусный маршрут № 40. Теперь он будет ездить до Заводского района.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, изменения вступят в силу с 27 декабря.

Автобусы будут ездить по следующему маршруту: стадион «Пенза» (ул. Крупской) — стадион «Пенза» (ул. Гагарина) — (ул. Леонова — Центр искусств) — Технологическая академия — ул. Байдукова — Школа — Компрессорный завод — ул. Аустрина — По требованию — пос. ЗИФ — Дачи-2 — Дачи-1 — По требованию (Велозаводские дачи) — По требованию (ул. Одесская) — маг. «Океан» — мемориал «Звезда» — ул. Ульяновская — Диспетчерская — (маг. Россия — ул. Тернопольская — Детский сад — ул. Рахманинова) — Городская больница № 6 — ДС «Буртасы» — Комарово — Кольцевая — По требованию — Запрудный — По требованию (ул. Лядова, 64) — ТЦ «Мега Пенза» — Поворот — Озеро — По требованию — Коттеджи — Склады — мкр. Заря — По требованию — пос. Нефтяник.

Расписание движения разместят на остановках в микрорайоне Заря, в поселках Нефтяник ЗИФ, узнать о нем можно будет и по телефону 68−35−04.


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