Под Кузнецком в страшном ДТП погибли двое

26 декабря на трассе М5 «Урал» в Пензенской области произошло ДТП, унесшее жизни двух человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 759-м километре. Столкнулись Renault Logan и Renault Premium. В результате происшествия погибли 44-летний водитель и 25-летний пассажир автомобиля Renault Logan. Они скончались на месте от полученных травм.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательней на дорогах, так как обстановка ухудшилась из-за обрушившегося на регион снегопада.