В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе водитель пострадал в ДТП с микроавтобусом
В Бессоновском районе произошло ДТП, есть пострадавший
Дело о страшной аварии под Мокшаном передали в суд. ВИДЕО
В Кузнецке «Калина» очутилась на крыше
В Пензе иномарка примяла к столбу «семерку». ФОТО
В Заречном иномарка сбила пенсионера
Под Пензой большегруз слетел в кювет. ФОТО
Смертельное ДТП. Появились подробности аварии под Сердобском
Под Сердобском в жесткое ДТП попали два авто
В Лермонтово столкнулись «КамАЗ» и иномарка, есть пострадавший

Под Кузнецком в страшном ДТП погибли двое

26 декабря в 18:08 292 просмотра
, унесшее жизни двух человек.

" data-title="Под Кузнецком в страшном ДТП погибли двое — Пенза-пресс, рунет за день">

26 декабря на трассе М5 «Урал» в Пензенской области произошло ДТП, унесшее жизни двух человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 759-м километре. Столкнулись Renault Logan и Renault Premium. В результате происшествия погибли 44-летний водитель и 25-летний пассажир автомобиля Renault Logan. Они скончались на месте от полученных травм.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательней на дорогах, так как обстановка ухудшилась из-за обрушившегося на регион снегопада.

Фотография: фото пресс-службы УГИБДД по Пензенской области

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...