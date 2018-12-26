Пензенцы выбрали лучшего курсанта армии быстрого похудения (видео)

Они борются с лишним весом и не боятся делать это перед телекамерами. Участники реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» (16+) соревнуются за главный приз — квартиру. А телеканал «Экспресс» продолжает знакомить пензенцев с участниками проекта. Очередной боец — молодая мама Екатерина Михайлова.

Перед Новым годом в доме Екатерины Михайловой кипит работа. Главный символ праздника — елку — ей помогают наряжать двое сыновей. Заботу о детях Екатерине приходится совмещать с работой аниматора. Особенно тяжело это в период праздников. Поэтому вернуться в форму после рождения второго ребенка долго не получалось. Екатерина понимала, что нужно что-то менять. Так и пришла идея принять участие в проекте.

«Не питалась нормально, вспоминала о еде только ночью, когда укладывала детей спать, тогда появлялась возможность подойти к холодильнику и найти что-нибудь вкусненькое, например, бутерброды с колбасой, чтобы не разогреваться не шуметь, поэтому ограничивалась такими перекусами», — рассказала она.

Теперь каждый ее день распланирован до минуты. Кроме домашних дел и работы, в нем появились постоянные занятия спортом, пробежки и многое другое. Однако, экстренные ситуации, которые нарушают график, все же случаются. Когда некого оставить с детьми, приходится пропускать тренировки. Это стало причиной расставания Екатерины с ее первым тренером в рамках проекта. Непросто даются и испытания, за ходом которых следят телекамеры.

Всего в съемках принимают участие шесть бойцов отряда «Спецназ». Еще 22 человека оказались в другом подразделении армии безопасного похудения — во «Взводе» — и работают над собой за кадром. Кстати, Екатерина стала одним из уличных героев «Культа тела-3. Армия». Путь в тренажерный зал для нее закрыт. Но, по словам самой участницы проекта, это даже хорошо. Тренировки на улице возвращают ей радость от занятий спортом. Екатерина старается заниматься, даже когда просто гуляет с детьми. И результат этих занятий уже ощутим. Перед началом проекта она весила 80 килограммов. За два месяца в армии безопасного похудения ей удалось сбросить вес до 72.

«Необходимо планировать свой день, чтобы все успеть: погулять с детьми по Олимпийской аллее, покатать их на санках, то есть разминаться и не забывать, что я мама», — сказала Екатерина Михайлова.

«Она интересная личность, работает аниматором. Покорила на кастинге своим позитивом. Родилась на Урале, в ней есть что-то такое, не пензенское. Интересно показать аудиторию молодых мам, доказать, что жизнь после родов только начинается, что можно худеть, заботиться о себе, преображаться, и совмещать это с заботой о детях», — отметил политрук армии безопасного похудения Евгений Титков.

Впереди у участников реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» — еще несколько месяцев непрерывной работы над собой. А пока организаторы проекта подвели итоги зрительского голосования за лучшего курсанта по итогам декабря, которое проходило в соцсетях. Победителем стала капитан Юлия Развозжаева.

Реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» (16+) выходит в эфир по субботам в 10.30 и 00.30, а также по понедельникам в 17.00 и 22.00, сообщает телеканал «Экспресс».