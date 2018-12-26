В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе бойцы «Культ тела-3. Армия» прошли контрольное взвешивание
Белозерцев поручил удвоить поощрения для победителей всероссийских олимпиад
Иллюзионист Даниил Терешин приглашает пензенцев в школу фокусников
В Пензе наградили лучших педагогов допобразования
В Пензенской области начнут капитальный ремонт детсадов
Дед Мороз поселится в зимнем городке Спутника
Пензенцы продолжают голосовать за курсантов армии быстрого похудения
В пензенском драмтеатре стартует новогодняя программа
Артисты дома народного творчества представили пензенцам лучшие номера
На большой сцене пензенского драмтеатра покажут «Бременских музыкантов»

Пензенцы выбрали лучшего курсанта армии быстрого похудения (видео)

26 декабря в 20:11 178 просмотров
«Культ тела-3. Армия» (16+) соревнуются за главный приз — квартиру. А телеканал «Экспресс» продолжает знакомить пензенцев с участниками проекта. Очередной боец — молодая мама Екатерина Михайлова.

" data-title="Пензенцы выбрали лучшего курсанта армии быстрого похудения — Пенза-пресс, рунет за день">

Они борются с лишним весом и не боятся делать это перед телекамерами. Участники реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» (16+) соревнуются за главный приз — квартиру. А телеканал «Экспресс» продолжает знакомить пензенцев с участниками проекта. Очередной боец — молодая мама Екатерина Михайлова.

Перед Новым годом в доме Екатерины Михайловой кипит работа. Главный символ праздника — елку — ей помогают наряжать двое сыновей. Заботу о детях Екатерине приходится совмещать с работой аниматора. Особенно тяжело это в период праздников. Поэтому вернуться в форму после рождения второго ребенка долго не получалось. Екатерина понимала, что нужно что-то менять. Так и пришла идея принять участие в проекте.

«Не питалась нормально, вспоминала о еде только ночью, когда укладывала детей спать, тогда появлялась возможность подойти к холодильнику и найти что-нибудь вкусненькое, например, бутерброды с колбасой, чтобы не разогреваться не шуметь, поэтому ограничивалась такими перекусами», — рассказала она.

Теперь каждый ее день распланирован до минуты. Кроме домашних дел и работы, в нем появились постоянные занятия спортом, пробежки и многое другое. Однако, экстренные ситуации, которые нарушают график, все же случаются. Когда некого оставить с детьми, приходится пропускать тренировки. Это стало причиной расставания Екатерины с ее первым тренером в рамках проекта. Непросто даются и испытания, за ходом которых следят телекамеры.

Всего в съемках принимают участие шесть бойцов отряда «Спецназ». Еще 22 человека оказались в другом подразделении армии безопасного похудения — во «Взводе» — и работают над собой за кадром. Кстати, Екатерина стала одним из уличных героев «Культа тела-3. Армия». Путь в тренажерный зал для нее закрыт. Но, по словам самой участницы проекта, это даже хорошо. Тренировки на улице возвращают ей радость от занятий спортом. Екатерина старается заниматься, даже когда просто гуляет с детьми. И результат этих занятий уже ощутим. Перед началом проекта она весила 80 килограммов. За два месяца в армии безопасного похудения ей удалось сбросить вес до 72.

«Необходимо планировать свой день, чтобы все успеть: погулять с детьми по Олимпийской аллее, покатать их на санках, то есть разминаться и не забывать, что я мама», — сказала Екатерина Михайлова.

«Она интересная личность, работает аниматором. Покорила на кастинге своим позитивом. Родилась на Урале, в ней есть что-то такое, не пензенское. Интересно показать аудиторию молодых мам, доказать, что жизнь после родов только начинается, что можно худеть, заботиться о себе, преображаться, и совмещать это с заботой о детях», — отметил политрук армии безопасного похудения Евгений Титков.

Впереди у участников реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» — еще несколько месяцев непрерывной работы над собой. А пока организаторы проекта подвели итоги зрительского голосования за лучшего курсанта по итогам декабря, которое проходило в соцсетях. Победителем стала капитан Юлия Развозжаева.

Реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» (16+) выходит в эфир по субботам в 10.30 и 00.30, а также по понедельникам в 17.00 и 22.00, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...