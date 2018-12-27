Губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил спасателей с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.

«Ваша служба играет ключевую роль в организации и проведении поисково-спасательных работ, вы предотвращаете чрезвычайные ситуации, ликвидируете последствия природных катаклизмов, техногенных аварий и катастроф, а самое главное — спасаете жизнь людям, оказавшимся в смертельной опасности.

Это сложная, ответственная и в высшей степени почетная миссия, исполнение которой требует высочайшего профессионализма, мужества, стойкости, полной самоотдачи, отзывчивости к чужой беде. И вы сполна наделены такими замечательными качествами», — говорится в поздравлении.

Глава региона поблагодарил спасателей за самоотверженный труд, героизм и верность долгу. Иван Белозерцев пожелал им здоровья, счастья, удачи и успехов.