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Губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

27 декабря в 09:09 244 просмотра
, который отмечается 27 декабря.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил спасателей с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.

«Ваша служба играет ключевую роль в организации и проведении поисково-спасательных работ, вы предотвращаете чрезвычайные ситуации, ликвидируете последствия природных катаклизмов, техногенных аварий и катастроф, а самое главное — спасаете жизнь людям, оказавшимся в смертельной опасности.

Это сложная, ответственная и в высшей степени почетная миссия, исполнение которой требует высочайшего профессионализма, мужества, стойкости, полной самоотдачи, отзывчивости к чужой беде. И вы сполна наделены такими замечательными качествами», — говорится в поздравлении.

Глава региона поблагодарил спасателей за самоотверженный труд, героизм и верность долгу. Иван Белозерцев пожелал им здоровья, счастья, удачи и успехов.


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