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В России хотят утвердить минимальную цену на бутылку вина

27 декабря в 09:23 226 просмотров
(МРЦ) вина и производных напитков.

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В России в следующем году впервые хотят установить минимальную розничную стоимость (МРЦ) вина и производных напитков.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин, эту возсожность рассматривают совместно с бизнес-сообществом. Ранее таким образом регулировали стоимость других спиртных напитков — водки, бренди, коньяка и шампанского.

В Союзе виноделов и виноградарей подобное ограничение поддержали, посчитав, что оно позволит отличить настоящее вино от подделки. Там отметили, что МРЦ вина должна быть ниже, чем у шампанского, из-за отличий процесса производства.

Но в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предложение не оценили. Ее представители предположили, что оно не поможет повысить качество продаваемого алкоголя. Также там пояснили, что в условиях ужесточения ценовой политики отечественные напитки станут менее конкурентоспособными.


Сейчас, по данным оператора фискальных данных «Такском», средняя стоимость вина в российских магазинах — 370 рублей за бутылку.


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