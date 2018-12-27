В России хотят утвердить минимальную цену на бутылку вина

В России в следующем году впервые хотят установить минимальную розничную стоимость (МРЦ) вина и производных напитков.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин, эту возсожность рассматривают совместно с бизнес-сообществом. Ранее таким образом регулировали стоимость других спиртных напитков — водки, бренди, коньяка и шампанского.

В Союзе виноделов и виноградарей подобное ограничение поддержали, посчитав, что оно позволит отличить настоящее вино от подделки. Там отметили, что МРЦ вина должна быть ниже, чем у шампанского, из-за отличий процесса производства.

Но в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предложение не оценили. Ее представители предположили, что оно не поможет повысить качество продаваемого алкоголя. Также там пояснили, что в условиях ужесточения ценовой политики отечественные напитки станут менее конкурентоспособными.



Сейчас, по данным оператора фискальных данных «Такском», средняя стоимость вина в российских магазинах — 370 рублей за бутылку.