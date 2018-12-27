В Пензе более 1300 счетчиков электроэнергии выведены из расчета

ООО «ТНС энерго Пенза» сообщила о результатах массовой проверки приборов учета, которую проводила сетевая организация. В результате более 1300 электрических счетчиков пензенцев вывели из расчета из-за окончания межповерочного интервала и низкого класса точности, что недопустимо по законодательству.

Последствием признания счетчика нерасчетным является начисление платы за электроэнергию в течение первых трех месяцев, исходя из среднемесячного потребления, а затем — по нормативу. Показания нерасчетных приборов не могут быть использованы энергосбытовой компанией даже при исправной их передаче клиентами.

«В силу действующего законодательства индивидуальные приборы учета являются собственностью потребителя, и он ответственен за их исправность и соответствие установленным нормам. Клиентам, чьи счетчики были выведены из расчета, мы рекомендуем как можно скорее провести процедуру по их замене, чтобы платить только за фактически потребленную энергию», — сказала заместитель начальника городского отделения ООО «ТНС энерго Пенза» Татьяна Канаева.

Со списком лицевых счетов, по которым приборы учета были выведены из расчета, можно ознакомиться по ссылке.