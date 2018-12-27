Городищенский разбойник залез к однокласснику под матрас

36-летнего жителя Городища Пензенской области обвинили в краже, которую он совершил на вечеринке у одноклассника.

Установлено, что в ноябре мужчина пришел в гости к однокласснику, собралась небольшая компания. Пока никто не видел, злоумышленник прибрал к рукам ноутбук и вытащил из-под матраса 33 тысячи рублей. Сельчанин не стал продолжать застолье и скрылся, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Когда хозяин дома хватился денег и техники, он подал заявление в полицию. Его одноклассник узнал об этом и вернул похищенное. Но дело не замяли, оно направлено для рассмотрения в суд.

Отмечено, что раньше житель Городища ранее уже был судим за разбой.