В Пензе на форуме «Ростелеком» рассказал о цифровизации новостроек

В Пензе прошел второй областной форум «ЖКХ-2018». В нем принял участие «Ростелеком», который рассказал руководителям управляющих компаний о цифровизации новостроек.

Компания представила стенд, на котором гости увидели интеллектуальные счетчики воды, тепла и электричества. Такие приборы уже появились в квартирах ЖК «Олимп». При помощи беспроводных каналов связи счетчики передают информацию в управляющую компанию.

«Мы уже внедрили умные технологии в двух многоквартирных домах. Учет потребляемых энергоресурсов с помощью цифровых технологий выгоден и собственникам жилья, и управляющим компаниям. Жильцы с помощью веб-ресурса контролируют расход электроэнергии, а обслуживающая организация получает точные данные без умышленных занижений или случайных ошибок», — сообщил директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Кроме того, компания продемонстрировала, как работает интеллектуальный домофон со встроенной камерой. Хозяин получает сигнал на смартфон или планшет, когда кто-то набирает номер его квартиры. Изображение с улицы сразу же поступает на экран гаджета, и человек может принять решение, открыть дверь или нет.