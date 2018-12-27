В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
300 пензенских школьников уйдут в многодневный агитпоход
Фирма взяла деньги с пензячки за услугу и «кинула»
Мэр Пензы поздравил с праздником спасателей
На ул. Лермонтова запретят остановку и стоянку
В новогоднюю ночь пензенцев будут охранять более 200 росгвардейцев
В Пензе более 1300 счетчиков электроэнергии выведены из расчета
Пензячка выиграла путевку в Сочи от радио «Экспресс»
Пензенцев призвали украшать дома к Новому году
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Маршрут автобуса № 40 продлили до Заводского района

В Пензе на форуме «Ростелеком» рассказал о цифровизации новостроек

27 декабря в 12:05 168 просмотров
«ЖКХ-2018». В нем принял участие «Ростелеком», который рассказал руководителям управляющих компаний о цифровизации новостроек.

" data-title="В Пензе на форуме «Ростелеком» рассказал о цифровизации новостроек — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе прошел второй областной форум «ЖКХ-2018». В нем принял участие «Ростелеком», который рассказал руководителям управляющих компаний о цифровизации новостроек.

Компания представила стенд, на котором гости увидели интеллектуальные счетчики воды, тепла и электричества. Такие приборы уже появились в квартирах ЖК «Олимп». При помощи беспроводных каналов связи счетчики передают информацию в управляющую компанию.

«Мы уже внедрили умные технологии в двух многоквартирных домах. Учет потребляемых энергоресурсов с помощью цифровых технологий выгоден и собственникам жилья, и управляющим компаниям. Жильцы с помощью веб-ресурса контролируют расход электроэнергии, а обслуживающая организация получает точные данные без умышленных занижений или случайных ошибок», — сообщил директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Кроме того, компания продемонстрировала, как работает интеллектуальный домофон со встроенной камерой. Хозяин получает сигнал на смартфон или планшет, когда кто-то набирает номер его квартиры. Изображение с улицы сразу же поступает на экран гаджета, и человек может принять решение, открыть дверь или нет.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...