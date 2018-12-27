Жительница Пачелмского района отомстила соседке, украв паспорт

Установлено, что сельчанка таила обиду на соседку, потому что та отказалась дать ей взаймы. 19 августа она пришла к ней в гости, чтобы поздравить с Яблочным Спасом, но при этом задумала злодеяние. Женщины выпили, затем пришел сожитель гостьи. Хозяйка дома вышла на крыльцо поговорить с мужчиной.

В это время обиженная сельчанка пошла в комнату в поисках денег, но не смогла найти. В шкафу женщина увидела паспорт и взяла его. Когда она пошла домой, выкинула документ в кусты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Хозяйка обнаружила пропажу и вызвала полицию. Ее знакомая во всем созналась. Паспорт нашли и вернули владелице.

В результате суд назначил женщине наказание — 100 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.