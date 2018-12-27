В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец продавал бензин фирмы и попал под статью
Городищенский разбойник залез к однокласснику под матрас
Молодой пензенец может сесть за пьяную езду
Не хватило сил до дома. Пьяный пачелмец ворвался спать к односельчанке
В Пензе главбух «обула» директора почти на миллион
Никольчанка дважды воспользовалась доверчивостью подруги
Квартиру сердобчанки обчистили перед Новым годом
Желая обогатиться, пензенский сотрудник колонии попал в западню
Пензячка хотела от мошенника деньги за нравственные страдания
Кузнецкий рецидивист за месяц совершил несколько преступлений

Жительница Пачелмского района отомстила соседке, украв паспорт

27 декабря в 11:36 198 просмотров

В Пензенской области осудили 48-летнюю жительницу села Бельщина.

Установлено, что сельчанка таила обиду на соседку, потому что та отказалась дать ей взаймы. 19 августа она пришла к ней в гости, чтобы поздравить с Яблочным Спасом, но при этом задумала злодеяние. Женщины выпили, затем пришел сожитель гостьи. Хозяйка дома вышла на крыльцо поговорить с мужчиной.

В это время обиженная сельчанка пошла в комнату в поисках денег, но не смогла найти. В шкафу женщина увидела паспорт и взяла его. Когда она пошла домой, выкинула документ в кусты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Хозяйка обнаружила пропажу и вызвала полицию. Ее знакомая во всем созналась. Паспорт нашли и вернули владелице.

В результате суд назначил женщине наказание — 100 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...